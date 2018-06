Prefeitura antecipa pagamento de férias de professores efetivos

A Prefeitura Municipal de União está pagando nesta sexta-feira (29), os salários referentes ao mês de junho o salário e 1/6 referente às férias do quadro efetivo de professores da rede municipal de ensino, que costumeiramente eram realizados alguns dias após os servidores já estarem de férias.



A notícia foi confirmada pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique. “Fizemos um esforço importante para antecipar o pagamento dos salários e das férias dos professores efetivos e buscamos isso de forma equilibrada e planejada. Não apenas valorizando os servidores e contribuindo para a movimentação da economia nesse período, mas, principalmente, proporcionar que os professores possam contar com os seus vencimentos de já”, disse o prefeito.



O secretário municipal de Educação, Marcone Martins, também celebrou a antecipação do pagamento. “Geralmente o professor entrava de férias e somente em seguida recebia o pagamento referente ao período proporcional de férias. Desta vez nos organizamos para fazer diferente e com isso eles já vão entrar de férias com o dinheiro em conta para aproveitar da melhor maneira”, disse o secretário.

BONIFICAÇÃO

Durante evento de formação com servidores da Educação na manhã desta sexta (29), o prefeito confirmou ainda que a gestão está se planejando para pagar uma bonificação para as escolas que atingirem o IDEB. "É mais uma maneira de valorizarmos os servidores da nossa Educação. Já estamos estudando e vamos pagar uma bonificação parcelada para as escolas que atingirem a média do IDEB", pontua.





Ascom