Prefeito visita sala do IDEB e discute metas para Educação

Em 2017, União atingiu o melhor índice do IDEB de sua história. O município alcançou previamente a nota de 4.7, projetada somente para este ano e, com isso se destacou e ficou em 7º lugar entre os municípios piauienses com mais de 20 mil habitantes.

Na manhã desta quinta-feira (31), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário de Educação, Marcone Martins, estiveram visitando a Sala do IDEB. O local foi criado especialmente para que os técnicos em Educação trabalhem diariamente na busca por avanços e melhorias na Educação.

“Estes profissionais estão focados nos avanços que pretendemos alcançar este ano. Nossa Educação já melhorou significativamente, conquista também dos professores e alunos, mas pretendemos continuar avançando e aqui eles desempenham um trabalho importante”, destacou o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

“Nossa visita aqui hoje é para reforçarmos mais uma vez o compromisso que temos com a qualidade da Educação que ofertamos na rede municipal. Estamos trabalhando em conjunto e vamos conseguir melhorar ainda mais o nosso IDEB este ano”, pontuou o secretário, Marcone Martins.