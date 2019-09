Prefeito visita projeto 'Sementes do Amanhã' na creche Tia Aury

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve conferindo o projeto “Sementes do Amanhã”, da Creche Tia Auri Nery, que foi aberta hoje (20) pela equipe da escola.

O objetivo da Horta é estimular as crianças a serem multiplicadoras em relação à importância do meio ambiente e do cultivo à natureza. Os alunos são os responsáveis: plantam, regam e aprendem como cuidar do futuro do planeta.

O gestor esteve acompanhado pelo secretário de Educação, Marcone Martins, e na oportunidade elogiou a iniciativa. “É um exemplo a ser seguido. Um projeto que ensina muito aos alunos desta unidade e com certeza vai gerar grandes resultados no futuro”, citou.