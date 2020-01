Prefeito visita obras que estão em andamento na zona rural de União

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve visitando obras que estão em andamento na zona rural de União na tarde desta terça-feira (29).

Na oportunidade, o gestor esteve na comunidade Alto São José, onde está sendo construída uma passagem molhada. “Esta obra vem sendo bem aguardada e estamos em ritmo acelerado. Acredito que muito em breve estará concluída e faremos a entrega à população”, disse o gestor.

A passagem molhada que havia no local cedeu após o intenso período chuvoso no ano passado. Com a obra, uma nova passagem molhada está sendo feita, garantindo mobilidade e tirando diversas famílias do isolamento.

Outra obra em andamento que recebeu a visita do gestor foi a da reforma e ampliação da U. E. José Ricardo, no Povoado Divinópolis. A escola está sendo totalmente reformada e ganhará também mais duas salas de aula. “A região é quem ganha com a obra. Além da ampliação, estamos construindo mais duas salas para ampliar a capacidade da escola e passar a atender de melhor maneira a região”, concluiu o gestor.