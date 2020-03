Prefeito reúne secretários para definir ações durante quarentena

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, reuniu na noite desta sexta-feira (27), em encontro virtual pela plataforma ZOOM, secretários e gestores de órgãos municipais para debater e definir os próximos passos da gestão durante a quarentena instaurada em combate à disseminação do coronavírus.

“A situação é grave e o isolamento deve continuar até domingo, como previsto nos decretos estadual e municipal. Pra mim, a vida das pessoas é o mais importante e por isso vamos ser mais rigorosos com idosos acima de 60 anos nas ruas. Estamos atentos à questão econômica, mas vamos discutir o melhor a ser feito, tomando como base as decisões em nível estadual e federal. Temos que ter calma, para que juntos possamos conseguir resolver o problema da melhor forma possível”, afirma Dr. Paulo Henrique.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Narcizo Chagas, a equipe de profissionais da saúde está bastante dedicada à causa, atuando não só no cuidado junto aos pacientes, mas também no trabalho de conscientização das pessoas. “Estamos adquirindo mais equipamentos de proteção individual (EPI’s), pois a segurança dos profissionais é essencial. O atendimento no Hospital municipal permanece em funcionamento todos os dias, além de estarmos fazendo o monitoramento de todas as pessoas que chegam em União oriundas de outros Estados com incidência de casos”, explica.

Como resultado dessa reunião, Dr. Paulo Henrique deverá anunciar até a próxima segunda-feira (30) novas medidas que virão em benefício da população, tanto relacionadas à crise provocada pelo coronavírus, quanto relacionadas às enchentes.

Participaram da reunião os seguintes gestores: secretária de Assistência Social, Martina Cavalcante; secretário de Saúde, Narcizo Chagas; secretário de Educação, Marcone Martins; secretária de Administração, Lidiane Nunes; secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amaury Rachid; secretária de Esportes, Suely Medeiros; secretário de Obras, Andersow Jardiel; secretário de Desenvolvimento, França Santos; secretário de Finanças, Leonardo Menezes; diretora do HMU, Thayrine Pimentel; Procurador do município, Pedro Costa; Chefe de Gabinete, Sérgio Motta; Controlador do município, Marcos Brito; Ouvidor do município, David Miranda; assessora de comunicação, Thamirys Viana; secretário de Cultura, Maurício Reis.