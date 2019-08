Prefeito realiza visita técnica na U. E. Rafael Capuchu Magalhães

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve visitando a U. E. Rafael Capuchu Magalhães, na manhã da última sexta-feira (16). A escola funciona nos turnos manhã e tarde e atende 72 crianças do ensino infantil até o 5º ano, a partir dos três anos de idade.

Na oportunidade, o gestor conversou com professores sobre o funcionamento da escola e fez um levantamento sobre das demandas mais urgentes. “Seguimos com nossas visitas a todas as escolas de União. Queremos acompanhar de perto a evolução da nossa educação e estar também auxiliando, conversando os professores e vendo o que é necessário para que possamos colaborar sempre”, citou o gestor.