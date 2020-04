Prefeito Paulo Henrique nomeia novos secretários municipais

Em decorrência do período de afastamento exigido pela Lei para pré-candidatos a vereador que ocupam cargos na gestão municipal, o prefeito Paulo Henrique assinou os termos de posse de três novos secretários que passam a fazer parte da gestão a partir desta segunda-feira (6).

Os secretários municipais de Obras, Andersow Jardiel; de Agricultura, Amaury Rachid; e de Esportes e Lazer, Suely Medeiros; já estão afastados oficialmente dos cargos para que possam dar início às suas atividades de pré-campanha.

“A saída do Jardiel, da Suely e do Amaury foi somente por exigência da justiça eleitoral, já que todos eles têm intenção de se candidatar ao cargo de vereador no município. Fizeram um grande trabalho em suas pastas, contribuindo para que a gestão municipal fosse bem sucedida. Os novos nomes foram escolhidos segundo critérios técnicos, para que possamos continuar o trabalho que já vem sendo feito em benefício do povo de União”, explica o prefeito Paulo Henrique.

Confira os nomes que irão ocupar as pastas a partir desta segunda-feira (6):

Secretário Mun. de Esportes e Lazer- Leandro Rodrigues Medeiros

Secretário de Obras- Francisco Ernando dos Santos

Secretário de Agricultura - Marcelo Henrique Sousa Almeida