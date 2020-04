Prefeito Paulo Henrique fiscaliza funcionamento do mercado em novo espaço

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve pessoalmente na manhã desta segunda-feira (6), visitando a ala dos vendedores de frutas e verduras do mercado municipal, que passou a funcionar na Praça de Eventos.

A gestão municipal preparou o local para receber de forma mais adequada os vendedores e os clientes. Com um local amplo, arejado e organizado para oferecer as medidas de higiene necessárias à prevenção do contágio pelo Covid-19.

O gestor conversou com alguns vendedores que se mostraram satisfeitos com a nova medida. “A mudança se faz necessária pelo momento em que vivemos. O novo espaço foi pensado e fiscalizado pelas equipes da Saúde e da Vigilância Sanitária. Com isso, estamos permitindo que os vendedores do nosso mercado continuem a trabalhar, mas evitando aglomerações e respeitando as medidas de prevenção ao Coronavírus”, disse o gestor.