Prefeito participa do lançamento do Programa Cartão Reforma no Piauí

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve participando do lançamento do Programa Cartão Reforma, do Governo Federal. A solenidade de lançamento que contou com a presença do Ministro das Cidades, Alexandre Baldy; do governador Wellington Dias, o presidente da CAIXA, Gilberto Occhi e outras autoridades, aconteceu na sede da Associação Piauiense de Municípios – APPM.

O Programa Cartão Reforma busca melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção. Nesse sentido, o Programa vai possibilitar a reforma, ampliação ou conclusão das unidades habitacionais. O benefício é totalmente subsidiado, mas cabe ao beneficiário custear apenas a mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários para a execução do serviço.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o programa é de grande importância para os municípios piauienses. “É mais um projeto do Governo Federal que visa erradicar o déficit habitacional no país inteiro. Aqui no Piauí sabemos que essa realidade existe e também em União. Estaremos alinhando as parcerias necessárias para que o nosso município também participe deste programa”, destacou.

BENEFICIÁRIOS

Para participar do programa é preciso ter renda familiar bruta de até R$2.811,00; possuir um único imóvel em todo o território nacional; ser proprietário, possuidor ou detentor de imóvel residencial em áreas regularizadas ou passíveis de regularização na forma da lei e residir no imóvel a ser beneficiado. O Ministério das Cidades repassa aos estados e municípios recursos de até 15% do valor concedido aos beneficiários.

