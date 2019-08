Prefeito participa das comemorações dos 30 anos da APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) comemorou 30 anos de fundação em União (PI). Na ocasião, autoridades, colaboradores, alunos e familiares participaram de solenidade em alusão à data.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve marcando presença acompanhado pelo secretário de Cultura e Turismo, Maurício Reis e falou aos presentes no evento. “É com grande satisfação que participamos deste momento especial. Esta entidade que tem um grande e importante papel social em nossa cidade está comemorando mais um ano de existência. Estamos felizes e sempre de portas abertas para continuar apoiando as ações e iniciativas da APAE”, frisou.

Parceria

A Prefeitura, ciente da importância da associação no município junto às crianças excepcionais, disponibiliza professores e profissionais da saúde, como fisioterapeuta, além de fonoaudiólogo e psicólogo para as ações da APAE com os unionenses.