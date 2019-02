Prefeito participa da abertura do Ano Legislativo em União

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique Costa, participou na noite da última sexta-feira (01) da sessão solene que marcou a abertura do Alo Legislativo de União. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores: Feitosa, Eduardo Bacelar, Frankilandy, Gilson Medeiros, Mascarenhas, Eliane Costa, Orcivane Coelho e Manoel Cecílio.

Na ocasião, o gestor apresentou um relatório do que já foi realizado ao longo do ano de 2018 pelas pastas da gestão municipal. Dr. Paulo falou ainda de projetos que pretende executar nos próximos meses e ao longo da gestão. Os vereadores fizeram questionamentos e foram respondidos pelo gestor. A sessão foi transmitida pela Rádio Vanguarda Educativa FM.

“Faço questão de ir à Câmara na abertura do ano para prestar contas daquilo que já fizemos, tirar dúvidas, ouvir as demandas dos parlamentares e da população. Foi também uma oportunidade para mostrarmos ao povo os nosso projetos já realizados e que ainda iremos fazer. Foi um momento democrático e de grande importância para nós”, destacou.

Ascom