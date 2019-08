Prefeito faz vistoria em obra de estrada e acompanha entrega de caixas d’água

Na tarde desta terça-feira (27) o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, e o secretário de Obras, Anderson Jardiel, realizaram visita na estrada que liga a PI 112 ao Povoado Vermelha. A estrada vicinal estava precisando de reforma e reparos e a Prefeitura, atendendo reivindicações da população, realizou a obra no local.

“A estrada agora conta com melhor qualidade, oferece mais mobilidade e facilita a vida de centenas de pessoas que residem aqui nessas regiões. É mais uma iniciativa da gestão municipal, com recursos próprios do município e em parceria também com alguns moradores da região”, disse o prefeito.

Abastecimento de água

O gestor também aproveitou para acompanhar de perto a chegada de novas caixas d’água nas localidades Saco e Centro dos Pereiras. “No Povoado Saco a gestão ainda irá colaborar coma construção de uma base para a instalação da caixa, que tem capacidade para armazenar 10 mil litros”, citou.

No povoado Centro dos Pereiras, onde a base da antiga caixa havia desabado há alguns dias, a gestão realizou a entrega de uma nova caixa, com capacidade para armazenar 5 mil litros e colaborou com a construção da nova base.