Prefeito e vice participam da abertura dos JIC's no PCIME

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, e o vice-prefeito, Lauro Nery, estiveram prestigiando na noite desta terça-feira (26) a abertura dos Jogos Intercolegiais Cordimarianos (JIC’s). O evento está realizado na sede do Patronato Maria Narciso e Colégio Irmã Maria Eugênia (PCIME), umas das escolas mais antigas do município. O ex-deputado estadual Henrique Rebelo também participou do evento.



Na ocasião, a escola está recepcionando outras 06 escolas de outros estados, com atletas que vieram preparados para competir em várias modalidades esportivas. O PCIME é uma entidade filantrópica, parte da congregação Filhas do Coração Imaculado de Maria“Cordimarianas” e é administrado atualmente pela Irmã Maria Zita e equipe.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique aproveitou a oportunidade para destacar a organização do evento. “Um evento bastante organizado e que envolve escolas que atuam no mesmo sistema de ensino que o Patronato. Me orgulho por ter uma escola como o Patronato aqui no município. A irmã Zita e sua equipe estão de parabéns pela organização e o trabalho que vem sendo realizado através da força do ensino. Eu me espelho muito no sistema do Patronato para que possamos melhorar a qualidade de ensino de União”, destacou o prefeito. Dr. Paulo Henrique.

Além do PCIME que sedia os jogos, estarão participando mais seis instituições: Colégio Nossa Senhora das Graças (Fortaleza-Ceará); Unidade Educacional Coração Imaculado (Russas-CE), Colégio Virgem Poderosa (Acaraú-Ceará); Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Belém-Pará); Instituto Monsenhor Hipólito (Picos-Piauí) e Colégio Nossa Senhora das Dores (Bezerros-Pernambuco).

Ascom