Em reunião no INCRA, gestão acompanha processo de doação de terras

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve na tarde desta terça-feira participando de reunião na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), acompanhado pelo vereador Frankilandy.

Na oportunidade, tratou-se sobre o processo de doação, por parte do INCRA das áreas do PIC de David Caldas/Gameleiras para a Prefeitura Municipal de União, com o objetivo de dar o título de terras às famílias.

O gestor informou que o processo já está bem avançado. “Essa semana, os técnicos do Incra já vão dar entrada na documentação no cartório. Foi feito o Georreferenciamento de aproximadamente 8 mil hectares de terras na região. Uma média de 170 famílias cadastradas, podendo chegar até 249 famílias que receberão título de terra”, explicou o prefeito, pontuando que o objetivo desta parceria é proporcionar mais segurança para as famílias, que terão a posse definitiva das terras.