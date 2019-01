Prefeito e secretário visitam obras de recuperação de estradas

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o secretário de Obras, Cícero Cunha e o assessor da secretaria de Obras, Beto Lobão, estiveram visitando o andamento da reforma de uma importante estrada vicinal do município.

O trecho que está recebendo reparos passa pelas comunidades Serra Verde, Trapiá, São Romão e segue até o Mussum. De acordo com o secretário Cícero Cunha, cerca de 6 km já foram concluídos. “A estrada estava numa situação muito ruim, fizemos reparos, colocamos mais piçarra e agora a mesma encontra-se em ótimas condições. Daremos continuidade até concluir a mesma nos próximos dias”, frisou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, conversou com populares que estão satisfeitos com o serviço realizado. “Sabemos que neste momento de inverno é complicado manter uma estrada vicinal em boas condições. Mas esta região estava realmente precisando de um trabalho emergencial e a população que mora por aqui está se mostrando satisfeita com o trabalho”, disse o gestor.

Ascom