Prefeito e secretário participam do lançamento de pelotão mirim

Na manhã do último sábado (24), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário municipal de educação, Marcone Martins, estiveram acompanhando o lançamento do Pelotão Mirim que atenderá dezenas de jovens com idade entre 7 e 17 anos de idade.



O lançamento aconteceu com a coordenação do ex-vereador Chico Teófilo e com o Instrutor Firmino, Militar da Reserva do Exército Brasileiro. Os interessados em participar devem procurar a Associação Dos Vaqueiros e o início está previsto para o dia 01 de julho de 2018.

“É uma bela iniciativa, nossa cidade precisa cada vez mais de atividades como esta que possam abrir oportunidades para crianças e adolescentes. Parabenizo o amigo Chico Teófilo pelo empenho e digo que estamos de portas abertas para contribuir com o que estiver ao nosso alcance. Todo movimento social que sirva para melhorar a vida dos unionenses, eu estarei presente!”, destacou o prefeito.

Ascom