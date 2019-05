Prefeito e secretário participam de plenária sobre o Território Entre Rios

Na manhã desta quinta-feira (16), o prefeito Dr. Paulo Henrique e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amaury Rachid, participaram da primeira plenária do ano de 2019 dos municípios do Território Entre Rios.

O evento foi realizado no auditório da OAB do município de Água Branca e reuniu gestores, secretários e técnicos dos municípios que fazem parte do território. A plenária teve como principal tema a destinação dos recursos do orçamento anual e a discussão das ações a serem priorizadas para o Território do Entre Rios.

Na oportunidade, os participantes presenciaram a apresentação do Plano de Ação para a Criação dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento. Além disso, foram repassadas as orientações para que o Conselho Territorial viabilize as demandas a serem financiadas pelo Governo do Estado.

Para o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, o evento trouxe uma grandes oportunidades. “Troca de experiências, mais conhecimento e a possibilidade de novas parcerias em benefício do desenvolvimento de nossa cidade e dos demais municípios. Foi um evento enriquecedor, onde recebemos mais conhecimento sobre ações que vão agregar às potencialidades do nosso município”, frisou.