Prefeito e secretário participam da final de campeonato na zona rural

Na tarde deste sábado (10) o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário municipal de Esportes, França, estiveram participando do encerramento do campeonato na localidade Saco. Na oportunidade foram realizados dois jogos da grande final, o feminino e o masculino.

Disputaram pela conquista do troféu feminino os times Buriti Alegre e Boa Esperança, que acabou levando o título com vitória de 2x0. Já o título da disputa masculina foi conquistado pelo time do Saco após um jogo bastante acirrado. A decisão ocorreu após a realização dos pênaltis, onde o time Inhuma saiu perdendo.

Para o prefeito o esporte local tem se desenvolvido bastante e a Prefeitura está sempre contribuindo. “Estamos sempre buscando estar presente nos campeonatos, sabemos da importância de eventos como este e sabemos o quão é importante para os nossos atletas. A organização do torneio está de parabéns e continuaremos contribuindo da forma que é possível”, disse o gestor.

O secretário, França, também destacou o campeonato. “É sempre um grande campeonato e este ano mais uma vez bem organizado, com times de qualidade. Foram disputas acirradas, mas que promovem o nosso esporte e revelam verdadeiros talentos. A organização está de parabéns e o município só tem a ganhar!”, disse.

Ascom