Prefeito e secretária participam de encontro de gestores em Teresina

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Martina Cavalcante, participaram nesta quinta-feira (15) do Encontro de Gestores Municipais com o lançamento do Cofinanciamento Estadual de Assistência Social e o Projeto SASC Integração. A solenidade foi realizada no Cardinalle Buffet, em Teresna.



O evento contou com a presença do secretário de Estado da Assistência Social e Cidadania, Zé Santana; do secretário de Estado de Governo, Merlong Solano, além da presença de representantes dos Governos do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco e de prefeitos e secretários municipais de Assistência Social.

A parceria entre o Governo e os municípios visa a efetivação do cofinanciamento estadual e a firmação de compromissos e responsabilidades. Nesse ano serão cofinanciados o Serviço de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduos (PAIF), o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI), e os Serviços Regionalizados de Proteção Social Especial, de média e alta complexidade.

A secretária Martina Cavalcante acredita que esta parceria vai possibilitar mais resultados ao trabalho feito pela SEMASC. “Além de recursos que recebemos do Governo Federal agora poderemos contar com recursos do Estado o que é muito positivo. É uma ótima notícia para todos nós, é um marco na Ação Social do Estado e é a chegada de mais investimentos. Com isso o município vai receber mais recursos e poderemos, com eles, ampliar as atividades e alcançar mais pessoas com este trabalho que já estamos realizando”, explica.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, também elogiou a iniciativa do Governo. “É uma boa notícia para todos nós. A assistência social dos municípios carece de mais investimentos e em União não tem sido diferente. Com o cofinanciamento muitas famílias serão beneficiadas e o nosso trabalho com a ação social será mais fortalecido. União só tem a ganhar!”, destaca.

SASC INTEGRAÇÃO

Na oportunidade, foi lançado o “SASC INTEGRAÇÃO”, uma plataforma tecnológica que trará uma transformação na gestão social e na cidadania. Com a nova ferramenta será possível a criação do Cadastro Social Integrado, prontuário eletrônico de cada família cadastrada, além do monitoramento das políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal.

Ascom