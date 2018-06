Prefeito e secretária buscam serviços e parcerias com a SASC

Na manhã desta quarta-feira (20), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Martina Costa, estiveram reunidos com a secretária de Estado da Ação Social e Cidadania, Ana Paula. Na oportunidade os gestores pleitearam parcerias e serviços de cidadania para a população unionense. Também participaram da reunião a assistente social Katiane Gualberto e a assessora Janaína Mapurunga.



“Tratamos inicialmente da renovação da parceria que nos permite gerir o CSU (Centro Social), queremos uma nova renovação por mais tempo, e se possível, por tempo indeterminado para que a Prefetura Municipal possa investir mais ainda no local e fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado lá. A secretária foi muito atenciosa e acreditamos que vamos colher bons frutos”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

A secretária Martina Cavalcante, citou outros detalhes sobre a reunião. “Queremos levar também o Programa Cidadania Ativa para União e a secretária garantiu que estará presente quando este serviço for acontecer na cidade. Solicitamos também a ida do caminhão digital e outras parcerias com a SASC. Fomos bem recebidos, a SASC está tendo toda uma atenção com o nosso município e isso nos deixa motivados a trabalhar ainda mais”, explicou.

CIDADANIA ATIVA

O projeto tem o objetivo de atender gratuitamente a população dos municípios do Piauí com serviços necessários ao exercício pleno da cidadania. Na ocasião são oferecidos serviços de oficinas de beleza (corte, penteados, hidratação, lavagem), emissão de documentação básica, orientações nutricionais, palestras e atendimentos na área da Saúde (verificação de pressão arterial, glicemia, palestras sobre DSTs), oficina de fotografia, espaço infantil, orientações sobre bolsa família, previdência social e outros serviços.

Ascom