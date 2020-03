Prefeito defende a distribuição de merenda escolar para alunos, em suas casas

O prefeito de União, Paulo Henrique, defende junto aos senadores piauienses que votem a favor da medida que autoriza a distribuição da merenda escolar para as crianças neste período de recesso das aulas em decorrência da quarentena, fruto de medidas de contenção em todo o país para barrar a disseminação do Coronavírus.

“Já entrei em contato com os senadores piauienses para pedir que votem a favor dessa medida, pois penso não só nas crianças de União, mas também nas de todo o país, que muitas vezes não possuem alimento em casa. Nas escolas, elas têm educação e alimentação e sabemos que esse período sem aulas faz muita diferença. Estamos apenas dependendo da votação no Senado para dar início à distribuição dos alimentos para as famílias dos estudantes, especialmente os mais carentes”, explica Paulo Henrique.

Durante reunião virtual com a presença do secretário municipal de Educação, Marcone Martins, nessa sexta-feira (27), o prefeito já determinou que ele comece a mobilizar a equipe da educação no sentido de organizar as estratégias de distribuição. “Quero deixar tudo organizado para que, quando a decisão for tomada no Senado, possamos agir o mais rápido possível”, acrescentou o prefeito Paulo Henrique, que tem dedicado especial atenção à população mais carente de sua cidade nesse período bastante delicado.