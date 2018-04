Prefeito cobra agilidade para vinda de equipamentos do hospital de União

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, acompanhado pela secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, estiveram reunidos com o Superintendente de Saúde do Estado, Dr. Alderico Tavares, na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI).



Na ocasião o gestor aproveitou para cobrar do superintendente a agilidade na entrega do restante dos equipamentos, que foram destinados ao município através do Renova Saúde e que possibilitarão a reabertura do centro cirúrgico do Hospital Municipal José da Rocha Furtado. “Já recebemos uma parte dos equipamentos e agora estamos cobrando que o restante seja entregue o quanto antes para que possamos reabrir o centro cirúrgico e realizar cirurgias, evitando o deslocamento de muitos pacientes que precisam recorrer à Teresina”, explicou o prefeito.

O Superintendente informou que o processo já está em andamento e que os equipamentos devem ser entregues dentro do prazo que foi dado inicialmente pela Secretaria Estadual de Saúde. Na ocasião os gestores ratificaram com o Dr. Alderico, o profissional anestesista que será cedido pelo Governo do Estado para atender no hospital do município quando o centro cirúrgico voltar a funcionar, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Ascom