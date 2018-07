Prefeito acompanha visita à obra de duplicação da PI 112

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve acompanhando o governador Wellington Dias e sua comitiva durante visita às obras de duplicação da PI-112, via que liga Teresina ao município de União, na manhã desta segunda-feira (02). Também marcaram presença a senadora Regina Sousa, o senador Ciro Nogueira, a deputada federal Rejane Dias, o deputado federal Júlio César, o deputado estadual Georgiano Neto, o ex-prefeito de União, José Barros; a secretária de Estado do Governo, Ariane Sídia e diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Castro Neto.



Na oportunidade o governador Wellington Dias destacou que a obra vai gerar investimentos e trazer desenvolvimento para a região. “O objetivo aqui é fazer essa obra de alargamento, executada pelo DER, e permitir uma boa condição de acesso, o que vai colaborar também para novos investimentos na região, como prédios e condomínios residenciais, além das pessoas que já têm terreno, que já vivem aqui. Com isso, nós promovemos desenvolvimento, emprego e renda”, disse.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também destacou o avanço da obra de mobilidade. “Não deixa de ser mais um grande passo para a melhoria da mobilidade daqueles que trafegam diariamente entre Teresina e União. Somos gratos por este investimento! É uma etapa de muitas que virão e sei que esta duplicação vai se estender ainda mais no sentido de União, pois as duas cidades estão crescendo bastante”, destacou.

Na visita, foram vistoriados os serviços que correspondem à construção de bueiros para o escoamento de água fluvial e o asfaltamento em concreto. Serão duplicados dois quilômetros de extensão da via com duas pistas de rolamento, com três faixas de tráfego cada. No local, serão implantados, ainda, um canteiro central e calçadas nas duas laterais para os transeuntes. A obra é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI) e financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com custo de R$ 3.799.239,95.

Ascom