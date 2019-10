Prefeito acompanha andamento das obras da operação tapa buracos

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve acompanhando o andamento das obras da operação tapa buracos em União. A obra, que já acontece desde a semana passada, chegou às imediações da Praça Barão de Gurgueia (Praça da Igreja), no centro da cidade.

O gestor destacou a importância da obra. "É um grande avanço para a cidade. É mais uma obra que estamos realizando com recursos próprios e com asfalto que está sendo produzido aqui mesmo em nossa cidade. Vamos fazer em toda a cidade, melhorando a mobilidade e acabando com os buracos nas ruas", destacou.