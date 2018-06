Prefeito, deputado e comitiva visitam obras de calçamento em David Caldas

As obras de calçamento seguem em ritmo acelerado no Povoado David Caldas, zona rural de União. Ao total estão sendo construídos 1,2 quilômetros de pavimentação em paralelepípedo (um total de7.000m²), beneficiando 07 ruas da comunidade.

Na tarde deste sábado (23), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, o deputado estadual Georgiano Neto, os vereadores Frankilandy e Mascarenhas e uma comitiva de secretários e assessores municipais estiveram na localidade visitando e vendo de perto o andamento das obras.

“Estamos felizes em poder realizar este sonho da população aqui de David Caldas. É mais uma ação de mobilidade, onde várias ruas estão recebendo a obra e consequentemente centenas de famílias beneficiadas. Estamos vendo que é um calçamento de qualidade, o que vai gerar mais conforto e comodidade para a população.”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

O deputado Georgiano Neto citou outras ações para o município de União. “Além de David Caldas, onde centenas de famílias estão sendo beneficiadas com esta obra, estaremos também beneficiando os povoados Divinópolis e Novo Nilo, na zona rural. Outras obras como esta também serão realizadas no Loteamento Pierote, Bairro Cruzeiro e Vila Nova Conquista”, destacou.

As obras de calçamento são frutos de parceria entre a Prefeitura Municipal de União, o deputado estadual Georgiano Neto, o deputado federal Júlio César e o Governo do Estado.

ESTRADA PARA JOSÉ DE FREITAS

O deputado aproveitou a oportunidade para anunciar a publicação do edital de licitação para construção e asfaltamento da estrada que liga União a José de Freitas, via povoado São Joaquim. “Estamos publicando o edital de licitação para a obra desta importante estrada já na próxima semana e estaremos retomando as obras de asfaltamento de ruas de União nos próximos 30 dias”, declarou.

Ascom