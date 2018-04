Prefeita Vilma Amorim visita famílias desabrigadas

Na manhã desta quarta feira (11), a prefeita Vilma Amorim acompanhada das secretárias Regina Silva e Elizângela visitaram as famílias que estão abrigadas na escola municipal Patriotino Rebelo.

Antes da visita as famílias a prefeita fez uma visita as margens do rio Longá e andou nas a´reas ribeirinhas em um barco da colônia de pescadores.

Durante a visita aos desabrigados a prefeita detectou que havia crianças e gestantes no local e determinou a vinda de uma equipe da saúde da família para realizar consultas e verificar a situação de saúde dos mesmos.

A prefeitura através da secretaria de assistência social está prestando todas as atenções com total apoio.

As famílias estão recebendo toda a assistência com café da manhã, almoço e janta.

De acordo com a prefeita Vilma Amorim 09 famílias estão desabrigadas, sendo que 05 estão na escola e as demais foram para casa de parentes.

As equipes da prefeitura e da defesa civil já identificaram todas as famílias ribeirinhas que neste primeiro momento correm risco de alagamento e todas estão de sobreaviso.

Ascom