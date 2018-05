População participa de aulão de treino funcional no Parque Beira Rio

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde realizou na tarde de ontem mais um aulão para a população de União. Desta vez com treino de exercícios funcionais, o aulão foi organizado e realizado pela professora Graziane Sampaio, coordenadora das Academias de Saúde do município. O aulão foi realizado em 4 turmas, em horários de 17:30h a 19:30h.

Dezenas de pessoas foram ao Parque Beira Rio participar do evento que foi oferecido à população de forma gratuita. A professora falou sobre a satisfação da realização do treino funcional. “Foi mais um evento onde a população participou, foi bem produtivo. É uma ideia que já acontece em algumas cidades do Piauí e estamos trazendo para União, para que todos possam usar os benefícios deste treino. São exercícios rápidos, dinâmicos e divertidos”, explicou.

Graziane informou ainda que os treinos serão realizados nas demais academias do município. “Começamos no Beira Rio e daremos continuidade nos outros polos como: Novo Nilo, David Caldas, Bairro Rêgo Filho, São Pedro. É uma ideia de um treinamento funcional que simula bastante os exercícios da academia, mais que trabalham o corpo inteiro. São exercícios que podem ser feitos no dia-a-dia. Estaremos sempre organizando estes treinos e de já convidamos a população!”, frisou.

Ascom