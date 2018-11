População da Boa Vista é beneficiada com ponto de atendimento

Seguindo o propósito de ampliar e descentralizar os serviços de saúde em Oeiras, o prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, inauguraram nesta terça-feira, 06, um Ponto de Atendimento na localidade Boa Vista, zona rural do município. O serviço foi implantado no prédio onde funcionava a escola municipal da comunidade, desativada durante o processo de nucleamento das escolas rurais da cidade.

O Ponto de Atendimento possui sala de procedimentos, recepção, consultório de enfermagem, banheiros, copa/cozinha, consultório médico e auditório. O local conta com rampas de acessibilidade, promovendo conforto e autonomia no acesso do munícipe, e atende às especificações sanitárias.

A secretária municipal de Saúde diz que o ponto atenderá cerca 300 pessoas que residem na Boa Vista e em localidades vizinhas. “Até então, esses atendimentos aconteciam numa Unidade Básica de Saúde da zona urbana, comprometendo a questão do acesso. E hoje estamos entregando o Ponto de Atendimento, devidamente equipado e estruturado, num espaço climatizado, com todo o mobiliário necessário para se fazer a oferta dos serviços. Isso faz parte do compromisso da gestão de intensificar cada vez mais o processo de acessibilidade do usuário ao serviço público de saúde, onde todas as ações que são oferecidas na zona urbana também são ofertadas na agora na localidade Boa Vista”, ressalta Auridene Freitas.

Ela lembra que a implantação do Ponto de Atendimento atende uma solicitação da comunidade. “Nos sentimos satisfeitos em estarmos atendendo uma solicitação feita pela comunidade. Sentimos que é uma demanda grande, que faz com que a gente venha incrementar com mais serviços e mais ações para os moradores desta comunidade. A proposta é que implantemos, em 2019, um gabinete de odontologia neste Ponto de Atendimento, fazendo com que o atendimento aconteça na própria região e evitando que os usuários tenham que se deslocar a um centro de saúde da cidade”, completa a secretária.

Além do consultório odontológico, a Semusa planeja construir no início de 2019 uma casa de resíduos para facilitar coleta seletiva do lixo hospitalar produzido no posto de saúde. “Este Ponto de Atendimento é de grande importância para esta comunidade e localidades circunvizinhas e mostra o compromisso da Administração Municipal de mudar a vida do povo para melhor”, pontua o vice-prefeito Martinho Meneses.

O prefeito José Raimundo diz que a implantação do Ponto de Atendimento possibilita aos moradores da Boa Vista uma comunicação direta com rede de assistência à saúde, localizada próxima às residências, para fazer um acompanhamento direto com a comunidade. “Entre pontos de atendimento e UBSs temos quase 50 no município de Oeiras. É um propósito nosso na gestão do município descentralizar os postos de atendimento da saúde. Este mês já estamos licitando a obra do Ponto de Atendimento do Assentamento Marreiros, que vai atender todos os assentamentos próximos à BR-230”, afirma o prefeito.

Novembro azul

Na ocasião, foram oferecidos testes rápidos de HIV, sífilis e ações educativas, voltadas para a importância do autocuidado masculino. Além disso, foram realizados testes de glicemia capilar, verificação de pressão arterial e imunização nos moradores da comunidade. As ações fazem parte da campanha Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem e prevenção do câncer de próstata e diabetes. Durante todo mês, a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo uma rotina com atividades especiais, voltadas para a campanha.

Ascom