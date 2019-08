Parque Beira Rio recebe ações de limpeza

O Parque Beira Rio recebeu ações de limpeza nos últimos dias. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Obras, através da equipe de limpeza pública. Durante a ação, a equipe realizou serviços de capina, varrição, poda das árvores e outros.

As ações de limpeza estão sendo realizadas em todos os bairros da cidade, o Bairro Beira Rio, que é um dos pontos bastante visitado pelos unionenses que encontram ali um local adequado para a prática de esportes e outras atividades de lazer foi beneficiado recentemente.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve vistoriando o local antes da ação de limpeza e citou as intervenções que o Parque receberá. “Estamos pleiteando recursos para realizarmos em breve uma grande reforma no Parque. O local receberá uma grande intervenção e as instalações serão melhoradas, oferecendo mais conforto para a população unionense”, informou.