Paróquia se prepara para os festejos de São Raimundo Nonato em União

A cidade de União, 56 km da capital do estado do Piauí, se prepara para o grandioso festejo do Co-Padroeiro da cidade, São Raimundo Nonato, uma das maiores festas religiosas do estado. O festejo acontece desde 1924 e, de lá pra cá, as expectativas são as melhores, aumentando os números de fies e visitantes no município, que aproveitam para pagar promessas e visitar parentes e amigos.

A programação religiosa do festejo de São Raimundo Nonato, neste ano de 2019, iniciará dia 20 (terça-feira), saindo às 17 horas da Capela de São José com procissão saindo do loteamento Pierote até a Igreja Matriz, onde será realizada a abertura oficial dos festejos. O encerramento das festividades está previsto para o dia 31 de agosto, com enorme carreata dos motoristas, em seguida procissão a pé com a imagem do santo.

Reforma na igreja

A Igreja Matriz está recebendo ajustes na área externa. As paredes que apresentaram pequenas rachaduras estão sendo restauradas, pinturas, iluminação, limpeza interna e externa, tudo para receber os fiéis de braços abertos na maior festa religiosa no município.

A prefeitura Municipal de União trabalha em parceria para que o município possa dar suporte a este evento grandioso, superlotando a cidade. Para tornar a noite mais atrativa, preparou uma programação que vem sendo realizada há vários anos, dois palcos serão montados para receber artistas da terra e de outras cidades.

A estrutura contará com dois palcos, um na praça em frente a igreja Matriz e um outro no Parque Beira Rio. Paroquianos e prefeitura estão engajados para mais uma grande festividade em honra a São Raimundo Nonato, confira:



Ossian Mello