Parceria entre gestão e Poder Judiciário realiza casamento comunitário

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria de Ação Social e Cidadania - SEMASC e o Poder Judiciário, através do projeto Justiça Itinerante, realizou na manhã de segunda-feira, 10 de Setembro, o casamento comunitário de 53 casais.



A cerimônia aconteceu na AABB e contou com a presença do Prefeito Dr. Paulo Henrique, a Secretária de Assistência Social Martina Costa, o Vereador Manoel Cecílio, Lucinete do Cartório, que compuseram a mesa e também contou com a presença dos secretários Macone Martins, (Educação), França (Esporte), Leonardo Meneses (Finanças), Walterlene Sousa (Administração) que prestigiaram o evento.

O local ganhou uma decoração especial e requintes de um casamento dos sonhos: mesa de bolo, flores, música, recepção, espaço para fotos e uma banda para alegrar a festa.

O Prefeito Dr. Paulo Henrique, em seu discurso falou da alegria em poder ajudar a realizar este sonho "Não importa a diferença de idade, a cor ou poder aquisitivo e sim o amor entre as pessoas. Isso é fundamental na preservação e no equilíbrio de uma família, tornando a convivência saudável e feliz. Votos de que os casais continuem desfrutando do amor e de uma vida conjugal cada vez melhor", destacou.

A Secretária de Ação Social e Cidadania, Martina Costa, dirigiu aos noivos palavras de otimismo e satisfação, além da alegria de poder proporcionar esse momento. “É uma imensa satisfação poder proporcionar a todos vocês um momento como este, tudo preparado com muito amor e carinho para celebrar a união destas pessoas de bem”, frisou.

Logo após o casamento, os casais assinaram os documentos, tiraram fotos e participaram de uma linda festa.

Ascom