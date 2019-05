Palestras em alusão à Semana da Enfermagem são realizadas

Profissionais de enfermagem participaram de palestras sobre humanização na manhã desta quarta-feira (29). As atividades em alusão à Semana da Enfermagem foram realizadas pela gestão municipal e foram organizadas pelo Núcleo de Educação Permanente do Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado (HMU).

Na oportunidade, foi abordado o tema “A Importância da Humanização no Cuidado de Enfermagem”, onde os participantes aprenderam um pouco mais e trocaram informações sobre acolhimento com classificação de riscos. As palestras foram ministradas pelo enfermeiro obstetra, Marcelo Vitor e pelo enfermeiro intensivista, Eriberth Ibiapina.