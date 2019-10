Outubro Rosa leva atividades informativas às UBS de União

Segue a todo o vapor a campanha Outubro Rosa em todos os postos de Saúde de União. A campanha, que é comemorada a nível internacional, vem sendo realizada em União pela gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde.

O Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Campanha em União

Em União, todas as Unidades Básicas de Saúde vem realizando atividades em alusão à campanha. Sejam palestras informativas, rodas de conversas e até aulas de dança e funcional. As atividades tem o objetivo de levar à população informações relacionadas à prevenção do câncer de mama.