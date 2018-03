Ônibus Lilás leva informações e serviços para população de União

União recebeu na manhã desta terça-feira (20) o Ônibus Lilás (unidade móvel que traz informações sobre os direitos das mulheres e presta serviços para a comunidade). O veículo fez parte de evento realizado pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e em parceria com a Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres.

O evento contou atendimentos diversos às mulheres, com assistentes sociais e psicólogos. Contou ainda com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique; da vereadora, Eliane Cosa; do secretário de Desenvolvimento, Cleanto Silva; representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social (SASC); servidores municipais, estudantes e também da comunidade em geral.

Durante o evento, que aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, servidores e a comunidade em geral participaram de palestra com a coordenadora da Casa do Abrigo, Ana Cleide. Na oportunidade ela orientou sobre os caminhos para que a mulher possa se proteger através das leis brasileiras e reforçou sobre o respeito que a sociedade deve ter com as mulheres.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, marcou presença no evento e falou aos participantes. “Entendemos que hoje a mulher exerce um papel de grande valor e importância na sociedade. Cabe a todos nos reconhecermos e valorizarmos a atuação das mulheres em todos os ambientes. Este evento vem para reforçar, repassar informações e conscientizar as mulheres unionenses. Estamos sempre à disposição e de portas abertas para apoiar iniciativas como esta”, disse o gestor.

