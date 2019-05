Obras de UBS na comunidade Gameleira já foram iniciadas

A comunidade Gameleira está sendo beneficiada com a construção de uma Unidade Básica de Saúde. Nesta quinta-feira (23), a secretária municipal de Saúde, Socorro Silva e o vereador Frankilandy estiveram visitando o local e acompanharam de perto o andamento das obras, que já foram iniciadas.

De acordo com o vereador Frankilandy, a obra está sendo viabilizada através de emendas do deputado federal Fábio Abreu, em parceria também com a gestão municipal e deverá ser concluída em um prazo de 6 meses. “É mais uma conquista para a nossa população. É mais um pedido nosso, em parceria com a gestão municipal, que está sendo prontamente atendido. Trata-se de uma UBS (Tipo1), que irá beneficiar mais de 8 mil pessoas que residem naquela região, que é composta por 8 povoados”, explicou.

Com a nova UBS, as famílias que residem nas comunidades: Lagoa do Governo, Bom Principio, Solidão, Gameleira, Sapucaia, Lagoa Seca, Bacuri e Sapucaia de Dentro serão diretamente beneficiadas. “A gestão estará presente acompanhando o andamento. Com isso, estamos reforçando o atendimento em Saúde da região, que atualmente é feito somente no Posto que atualmente atende toda a região de David Caldas”, explicou a secretária, Socorro Silva.