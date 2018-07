Obras de mobilidade levam mais estrutura ao município

Com 18 meses a frente da administração municipal em União (55 km de Teresina), o prefeito da cidade, Dr. Paulo Henrique, tem mostrado que promover mobilidade e melhorar a estrutura do município tem sido um grande foco de sua gestão.



Obras de asfaltamento no centro da cidade e nos bairros, obras de calçamento, reforma e construção de estradas vicinais e outras obras de mobilidade em parceria com parlamentares e com o Governo do Estado estão transformando a realidade do município, que tem cerca de 43 mil habitantes.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, a soma de esforços é válida para a construção de uma União cada vez melhor. “Encontramos União com muitos problemas e desde que assumimos estamos buscando sanar todos eles. Ainda há muito a ser feito, mas estamos firmes com o propósito de melhorar a estrutura do município e consequentemente a vida das pessoas. O nosso trabalho não está focado somente nas obras, mas em um conjunto de ações que envolvem todos os setores e sempre em benefício da nossa população”, disse o prefeito.

Asfaltamento

Pela primeira vez na história do município, diversas vias da cidade estão recebendo obras de asfaltamento de uma só vez. Ao total são mais de 9 quilômetros de asfalto que vão contemplar cerca de 20 ruas entre o centro e os principais bairros do município. Cerca de 3 quilômetros já foram feitos e a obra que é fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, por intermédio dos deputados Georgiano Neto e Júlio César estará sendo retomada nos próximos 30 dias.

Obras de calçamento

A primeira comunidade rural a receber obras de calçamento está sendo o Povoado David Caldas, uma das regiões mais populosas do município e que não contava, até então, com nenhuma rua pavimentada. A parceria entre a Prefeitura Municipal, os deputados Georgiano Neto, Júlio César e o Governo do Estado estão garantindo a pavimentação de 07 ruas na região, um total de 1,2 quilômetros de pavimentação. Obra que era sonho antigo da população daquela região e que agora se tornou realidade, já que a obra já está em andamento e em fase bastante avançada.

Além de David Caldas, a mesma parceria irá garantir pavimentação nas localidades Novo Nilo e Divinópolis, na zona rural. Também estão previstas obras de pavimentação em paralelepípedo para os bairros: Cruzeiro, Vila Nova Conquista e Loteamento Pierotte. “Ao total, são 40 mil metros quadrados de calçamento que estão previstos para serem implantados em União nos próximos meses. Além do Povoado Novo Nilo, a região de Divinópolis, David Caldas e algumas ruas da zona urbana também serão beneficiadas”, explicou o prefeito.

Programa Avança Cidade

Em recente entrevista à Rádio Vanguarda Educativa FM, o prefeito Dr. Paulo Henrique falou sobre o programa Avança Cidade. Um projeto que será realizado no município através da Caixa Econômica Federal. “É um projeto voltado totalmente para a mobilidade onde faremos mais obras de pavimentação asfáltica em várias ruas do município, além daqueles 9 quilômetros que já estão sendo feitos e também obras de calçamento nos bairros e comunidades do município”, destacou.

Duplicação da saída para Miguel Alves

Outra obra bastante aguardada pela população e que já está garantida é a duplicação da Rua 07 de Setembro, no trecho entre a U. E Murilo Braga até a saída para o município de Miguel Alves, via PI 112. “É um projeto nosso e que já está prestes a ser realizado. Com a duplicação a mobilidade daquela região que está em amplo crescimento vai melhorar bastante”, disse o gestor.

Malha vicinal

As estradas que ligam a zona urbana de União à zona rural também receberam obras desde o início da gestão. Ao total, cerca de 160 quilômetros receberam obras de recuperação e ajustes. “Com o período chuvoso é mais difícil se trabalhar essas estradas, mas logo que foi possível realizamos um trabalho em todo o município. Alguns pontos também receberam bueiros, passagens molhadas e os ajustes necessários para uma boa mobilidade da população”, finalizou o gestor.

Ascom