Obra de construção da creche no Santa Helena segue a todo o vapor

Está a todo o vapor a obra da construção da Creche no Residencial Santa Helena, em União. Após esforços realizados pela gestão municipal, a obra finalmente foi retomada e segue em ritmo acelerado.

A obra de construção da referida creche foi iniciada e paralisada ainda na gestão anterior. A atual gestão municipal buscou soluções e conseguiu fazer com que a obra fosse retomada. Com isso, em breve as famílias que ali residem, estarão sendo contempladas com a creche em breve.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, esteve visitando o canteiro de obras e conferiu de perto os trabalhos que vem sendo realizados no local.

“É mais uma conquista para a nossa cidade e especialmente para as famílias aqui do Residencial Santa Helena. É uma região populosa e que merece esta obra. Fomos atrás, buscamos as soluções e a obra foi retomada!”, citou o prefeito.