Obra de calçamento na Vila Nova Conquista será inaugurada nesta sexta (09)

A região da Vila Nova Conquista receberá nesta sexta-feira (09) a obra de construção de 3.749,90m² de pavimentação em paralelepípedo (calçamento). A obra, orçada em R$ 429.979,78, é fruto de emenda da vice-governadora Regina Sousa, ainda quando esteve no cargo de Senadora. A emenda foi executada através do Governo do Estado, CODEVASF, via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR).

A solenidade que marca a inauguração da obra está prevista para acontecer às 12h30min. A governadora em exercício, Regina Sousa e sua comitiva confirmaram presença. O evento contará também com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e comitiva de secretários e servidores municipais.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, agradeceu o benefício e citou que é mais uma grande conquista do município. “Somos gratos a nossa vice-governadora, Regina Sousa, pelas emendas que ela já trouxe e vem trazendo para o nosso município. Este é mais um grande benefício para União. A nossa gestão tem uma grande parceria com o Governo e temos a satisfação de dar apoio a tudo de bom que vem para a nossa cidade. A população da região da Vila Conquista está de parabéns!”, citou.

Na manhã desta quinta-feira (08) a equipe da Secretaria de Obras esteve no local auxiliando nos preparativos e realizando ações de limpeza.