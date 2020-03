O Projeto de Lei, 24/2019, de autoria da gestão municipal beneficia estudantes

Os estudantes de União que se deslocam diariamente para Teresina têm motivos para comemorar. O Projeto de Lei, 24/2019, de autoria da gestão municipal, liderada pelo prefeito Dr. Paulo Henrique, foi aprovado por unanimidade na última quinta-feira (05).

O projeto prevê o custeio de, no mínimo, 20% do valor da passagem do translado entre União e Teresina, para os alunos que moram em União e estão devidamente matriculados em cursos do ensino superior regular na capital.

É a Prefeitura sempre fazendo mais pelos unionenses. #UniãoPI #União