Novo setor de urgências do HMU será inaugurado no aniversário de União

Durante a programação do aniversário dos 166 anos de União, a gestão municipal realizará a entrega de importantes obras para a população. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, informou que uma vasta programação será realizada, mas que a entrega de obras é bastante aguardada, especialmente o novo setor de urgências do Hospital.

Espaço modernizado

Totalmente reformado, o novo setor de urgências do Hospital Municipal de União passará a oferecer uma estrutura nova e moderna, ofertando para a população mais qualidade e eficiência no atendimento daqueles que procuram a unidade de Saúde. A solenidade acontecerá no dia 16/09, às 11h.

O secretário de Saúde, Narcizo Chagas, informou que a obra da Urgência e Emergência é um grande passo entre as conquistas da Saúde. “É um grande passo que a gestão está dando e marca também uma etapa importante que é o empenho do prefeito para a reforma de todo o Hospital. Com a Urgência entregue e modernizada poderemos ofertar um melhor serviço. A cidade está de parabéns e muitas outras conquistas ainda estão por vir”, citou.

Outras obras

A Unidade Escolar Pe. Luís Brasileiro passou por uma ampla reforma e também será entregue à população. A escola, que é uma das mais antigas da zona urbana da cidade, recebeu diversas intervenções, adequações e melhorias em sua estrutura. A inauguração também acontecerá no dia 16 de setembro, às 08h.

A gestão realizará também a entrega de duas estradas na zona rural. A estrada da localidade Canastro e da Localidade Bode serão entregues, ofertando para centenas de pessoas que convivem nessas regiões, mais mobilidade e mais segurança. Estas inaugurações vão ser realizadas no dia 15 de setembro, às 09h.

Outra obra que também será entregue é a intervenção realizada no Estádio Municipal Sergisnando Alencar. O local recebeu diversas melhorias estruturais, para oferecer aos amantes do Esporte, uma estrutura mais digna. A entrega acontecerá no dia 21 de setembro às 15h.