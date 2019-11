No INCRA, prefeito trata da regularização de terras do Ass. Santa Clara

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve reunido na sede do INCRA com o superintendente, Thiago Vasconcelos. Na oportunidade, os gestores trataram dos detalhes para a regularização das terras do Assentamento Santa Clara, em União.

Após feito o processo, os títulos de terras serão entregues às famílias que ali residem. “Sigo sempre em busca do melhor para os unionenses. Em reunião com o superintendente do Incra, Thiago Vasconcelos, firmamos a parceria do Incra com a prefeitura e marcar a entrega dos títulos de terra para o assentamento Santa Clara”, disse o gestor.