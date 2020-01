No INCRA, gestão trata sobre regularização de terras em David Caldas

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, o procurador geral Pedro Costa e a secretária de Ação Social e Cidadania Martina Cavalcante, participaram de uma reunião com superintendente Thiago Vasconcelos no INCRA e trataram do andamento do plano de utilização das áreas das comunidades Gameleira e David Caldas.

Durante a reunião, os gestores falaram sobre o projeto que prevê a regularização das terras da região, beneficiando diretamente centenas de famílias que sonham em ter em mãos os títulos das terras onde vivem.

“É mais um passo importante que a gestão está dando. Queremos resolver o quanto antes para realizarmos o sonho dessas famílias. Em breve, entregaremos mais títulos de terras para as famílias da região”, destacou o prefeito.