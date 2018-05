No DF, prefeito participa de encontro sobre o desenvolvimento do Nordeste

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, participou na manhã desta quarta (09) de um dos encontros da bancada nordestina no Congresso Nacional, com objetivo de apresentar o Relatório Desenvolvimento Sustentável Nordeste 2030 e discutir possibilidades de ações em prol do desenvolvimento sustentável da região.

A reunião que contou também com a presença de palestrantes, gestores, deputados e senadores dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí aconteceu na sede nacional do TCU (Tribunal de Contas da União), em Brasília (DF). O relatório apresentado durante o evento mostra um panorama dos achados, com o mapeamento dos desafios locais para o desenvolvimento.

Na ocasião o gestor, que esteve com o deputado federal Júlio César falou sobre o evento. “É de grande importância para todos os municípios do Nordeste, em especial dos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará. É um encontro para buscar soluções sobre diversas demandas e sabemos que infelizmente o Nordeste sofre com desigualdade extrema”, destacou o gestor.

OUTROS PROJETOS

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também está aproveitando a sua passagem pela capital federal para agilizar projetos já encaminhados e pleitear novos projetos junto aos parlamentares da bancada piauiense que sempre contribuem com o município. “Sempre que venho a Brasília levo notícias positivas, pois sempre contamos com a colaboração de alguns amigos parlamentares para levar projetos e melhorias para União”, pontuou.

Ascom