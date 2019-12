Natal de Luz | Abertura da decoração natalina acontece neste dia 20

Este ano União terá uma decoração natalina especial. As peças foram produzidas por materiais sustentáveis e outros materiais que estavam no depositados no galpão da CIBRAZEM.

Além da decoração, uma vasta programação está sendo elaborada para celebrar o “Natal de Luz”, que acontece neste dia 20 de dezembro, às 18h na Praça da Igreja Matriz. O evento está sendo organizado e realizado pela Prefeitura Municipal de União.

PROGRAMAÇÃO

Uma reunião foi realizada no início da tarde desta terça-feira (10) na Prefeitura Municipal de União com a finalidade de definir os últimos detalhes do evento.

De acordo com a programação, haverá a chegada do Papai Noel em um trio elétrico, vindo da entrada da cidade, passando pela Avenida Filinto Rego até a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios.

Na igreja será realizada a entrega simbólica da chave natalina, que será feita pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique, para uma criança. Logo em seguida haverá apresentação do Coral de Natal e a abertura da decoração natalina da cidade.

O evento contará ainda com distribuição de brindes, além do sorteio de duas bicicletas e dois tablets.