NASF realiza I Oficina de Introdução Alimentar com gestantes e mães

A Unidade Básica de Saúde Olavo Mendes sediou na manhã desta terça-feira (20) a I oficina de Introdução Alimentar em União. O evento foi organizado pelas nutricionistas do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), Liriane Alves e Vanessa Brito, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

O projeto tem o objetivo de orientar as mães e gestantes na introdução de alimentos para crianças a partir dos seis meses de idade, focando na importância da alimentação complementar saudável através da preparação adequada de papinhas de frutas e legumes.

“Este é mais um dos projetos realizados pela equipe multidisciplinar do NASF e que vai ser realizado nas 16 equipes de Saúde da Família/ESF da zona rural e urbana do município, com foco na prevenção de doenças e promoção da saúde das crianças do município de União”, afirma Graziela Sampaio, coordenadora do NASF.

A secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, falou da importância do projeto. “É sem dúvidas um projeto importante na orientação de gestantes e mães. A equipe do NASF está de parabéns por contribuir de maneira positiva em uma faixa etária de desenvolvimento importante, favorecendo assim um crescimento saudável”, destacou.

Ascom