Na SESAPI, prefeito trata da abertura do novo setor de urgências do HMU

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve participando de reuniões no Centro Administrativo na manhã desta quarta-feira (21), em Teresina. O gestor esteve na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e também na Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI).

Na SESAPI, o gestor aproveitou para agilizar os últimos detalhes para a reabertura do novo setor de urgências do Hospital de União (HMU), que deverá ser inaugurado em setembro. “Conversamos com o Superintendente de Saúde, Dr. Alderico Tavares e também com o coordenador da Rede de Urgências e Emergências do Estado, Dr. Telmo Mesquita, e cobramos agilidade sobre as demandas do nosso hospital”, destacou.

No SEFAZ, o gestor se reuniu com Guilherme Costa e Fernando Jufat, na Gerência de Arrecadação. “Nossa visita aqui teve o objetivo de fazer uma análise sobre as projeções dos índices de arrecadação do nosso município. Com isso a nossa gestão poderá fazer um melhor planejamento para os próximos meses”, explicou o prefeito.