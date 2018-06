Mutirão para emissão de carteiras de trabalho beneficiou 252 pessoas

A carteira de Trabalho é um documento necessário para todo cidadão brasileiro com idade acima de 14 anos de idade. Conseguir esse documento é sempre dificultoso na Capital do estado. Pensando nisto, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou parceria com o Ministério do Trabalho, para realização de mutirão de emissão de carteiras no município.

O mutirão aconteceu entre os dias 18 e 20 e realizou um total de 252 atendimentos gratuitos. Alguns receberam beneficiados receberam o documento no mesmo momento. Porém, devido a grande demanda de atendimentos, parte das pessoas receberá na próxima quarta-feira, dia 27.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve por lá acompanhando o mutirão e falou sobre a parceria. “É mais uma parceria em beneficio da população unionense. Sabemos da dificuldade da população em ter que se deslocar para Teresina para conseguir a emissão de um documento e buscamos esta parceria. Estamos pleiteando outras parcerias para trazer diversos serviços de cidadania para o município”, explicou.

Ascom