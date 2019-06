Município dá entrada em projeto para construção de matadouro

No último dia 30 de maio, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique Costa e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amaury Rachid, estiveram em reunião na sede da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN).

Na oportunidade, os gestores se reuniram com o secretário estadual de Planejamento, Antonio Neto e trataram de algumas pautas referentes ao Orçamento de Investimentos no Território Entre Rios, no qual o município de União faz parte. Os gestores deram entrada em projeto de construção de ummatadouro público na cidade (local com instalações adequadas para o abate de animais).

“Participamos da Plenária do Território Entre Rios que aconteceu em Água Branca e saímos de lá com a certeza de que nosso município está apto a colaborar com a estratégia de desenvolvimento do território. Viemos em busca de parcerias e inicialmente queremos viabilizar a construção deste matadouro, que é algo importante e que União necessita”, disse o prefeito.

O secretário, Amaury Rachid, detalhou sobre a reunião. “Na oportunidade, o Presidente do Conselho Territorial, Evandro Aragão também participou e firmou compromisso com o município de União. Eles garantiram agilidade na execução do projeto e este é o início de outras parcerias que ainda iremos viabilizar. Quero ressaltar a colaboração do Agente de Desenvolvimento do Território, Avelar Almeida, que tem nos ajudado bastante”, explicou.