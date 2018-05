Mães recebem homenagem por parte da equipe do SAME de União

As mães unionenses também receberam homenagem por parte da equipe do Serviço de Atendimento Médico Especializado do Município (SAME). A comemoração foi realizada através de um momento de confraternização realizado na manhã desta quarta-feira (16) na sede do SAME. O evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.



Participaram do evento as mães dos pacientes e das crianças atendidas pelas psicólogas Amelia Nascimento e Graziela Sampaio e a fonoaudióloga Socorro Cunha do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além de outros servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Teve palestra sobre saúde da mulher com a enfermeira Visandra Letícia, atividades físicas com o educador físico Bruno Saraiva e orientações sobre vínculo entre mães e filhos com psicóloga Graziela Sampaio. Ao final do evento houve ainda sorteio de brindes e lanche.

A secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, ressalta a importância de momentos como este. “Maio é o mês das mães, dessas mulheres de garra e uma das formas que encontramos de homenageá-las é promovendo momentos como este, onde além de confraternizarmos com elas, podemos estar mais próximos, repassando orientações e conhecendo mais da realidade dessas pessoas”, destaca.

Ascom