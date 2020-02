Lei sobre Fibromialgia, Prioridade em Filas e Estacionamentos é sancionada

A Prefeitura Municipal de União sancionou a Lei Nº 741/2019 do Dia 12 de Maio, como Dia de Conscientização sobre a Fibromialgia e a Prioridade em Filas e Estacionamentos Preferenciais.



A Iniciativa foi da Secretaria Municipal de Saúde, que também está organizando Atividades de Saúde para o mês de Maio, através da coordenação do Centro Municipal de Fisioterapia.

Em suas redes sociais, a Associação Nacional de Fibromiálgicos e doenças correlacionadas (ANFIBRO) agradeceu aos gestores pela iniciativa. “Não tem palavras para agradecer ao PREFEITO DR. PAULO HENRIQUE MEDEIROS, ao SECRETÁRIO e a todos os envolvidos. Gratidão por toda a dedicação e ajuda para isso acontecer!”, cita a postagem.

Sobre Fibromialgia

A Fibromialgia (CID 10 M79. 7) é uma síndrome comum, na qual a pessoa tem como principal sintoma dores no corpo todo durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles. Junto com a dor, também causa fadiga, distúrbios do sono, dor de cabeça, depressão e ansiedade.